A Argentina iniciou esta quinta-feira a participação no torneio masculino de futebol nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 com o pé esquerdo, ao perder diante da Austrália por 2-0.





Lachlan Wales deixou os australianos em vantagem no marcador à passagem dos 14 minutos, fixando o resultado com que se chegou ao intervalo, altura em que a seleção albiceleste já estava reduzida a 10 unidades. Francisco Ortega viu dois cartões amarelos num espaço de dois minutos (45'+1 e 45'+3) e já não voltou para o segundo tempo.Já perto do apito final, Marco Tilio dilatou a vantagem da Austrália (80'), que se isola assim na liderança do Grupo A da competição, com 3 pontos, mais dois do que Espanha e Egipto, que empataram sem golos , e mais três do que os argentinos, que ocupam o último lugar do agrupamento.