As curiosas camas 'anti-sexo' para os atletas nos Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos estão quase a começar e a organização continua a preparar o evento com mais uma medida que pretende evitar possíveis infeções por Covid-19 durante a prova, que decorre entre 23 de julho e 8 de agosto, e, como se sabe, não terá público nas bancadas.





Where Olympic Dreams are made. Athletes' Village bedroom in Tokyo. #Tokyo2020 pic.twitter.com/2yvzcPELXT — IOC MEDIA (@iocmedia) November 17, 2020

A referida medida está relacionada com a redução do contacto entre atletas... nos quartos. É que as camas onde os olímpicos vão dormir durante o período em que estiverem na Aldeia Olímpica serão... diferentes. Foram colocadas cerca de 18 mil camas de cartão nos vários quartos, as quais se irão partir se tiverem de suportar peso adicional àquele que é indicado numa cama individual.As camas, criadas em janeiro do ano passado, respeitam ainda o compromisso que o Japão assumiu em garantir Jogos Olímpicos sustentáveis com o meio ambiente, já que estas são recicláveis e o seu material será aproveitado depois da realização das Olímpiadas.