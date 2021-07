Nas três edições anteriores dos Jogos Olímpicos (Pequim’2008, Londres’2012 e Rio’2016), Michael Phelps (natação) e Usain Bolt (atletismo de velocidade) foram as grandes estrelas e deixaram um legado que promete durar… e perdurar.



O primeiro, norte-americano, é, nada mais, nada menos, do que o atleta mais medalhado de sempre nos Jogos: 23 ouros, 3 pratas e 2 bronzes. O segundo, jamaicano, ‘ficou-se’ pelas 8, todas de ouro. Entre ambos, são 31 medalhas e vários recordes olímpicos e mundiais que até hoje figuram nos livros. E poucos ‘ousaram’ sequer aproximar-se desses registos.



Desta vez o Japão será o palco onde poderemos ver nascer uma nova ‘lenda olímpica’. E candidatos não faltam. Partindo da designação da prova (Tóquio’2020), apontamos 20 nomes com argumentos para brilhar na capital japonesa. Entre os mais de 10 mil atletas presentes em 46 modalidades, foi difícil escolher. E muitos outros poderiam integrar esta lista que lhe apresentamos em seguida. Depois se verá quem é ou não capaz de corresponder às previsões.