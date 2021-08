há 14 min 01:22

Um olhar às modalidades coletivas

Vamos então à já habitual ronda de recolha de duelos a seguir nas modalidades coletivas.



A começar no basquetebol, com o destaque a ir para o França-Estados Unidos, mas também para o duelo entre Japão e Nigéria, no qual as nipónicas tentarão uma vitória que as coloque na próxima ronda.



No futebol, pela manhã, teremos os encontros das meias-finais do torneio feminino, com um duelo de titãs entre Estados Unidos e Canadá e ainda um Austrália-Suécia. Os jogos estão marcados para as 9 e 12 horas, respetivamente.



No andebol, no torneio feminino teremos um Coreia do Sul-Angola a abrir a jornada, à 1, seguido pelo França-Brasil, às 3, e do Espanha-ROC, às 6h15. Haverá ainda um Hungria-Suécia às 8h15 e, a fechar, um Noruega-Japão, às 13h30.