há 1 horas 22:25

Arranca mais uma jornada

Boa noite! Arranca mais uma jornada de acompanhamento de tudo o que se passa em Tóquio, desta feita um pouco mais cedo do que o normal, já que dentro de pouco mais de cinco minutos inicia-se a primeira competição do dia. Trata-se da prova de águas abertas de natação, com a presença da portuguesa Angélica André, que iremos acompanhar a par e passo nas próximas horas, tal como todas as outras com portugueses em ação. Fique por aí!