Dia 8 dos Jogos Olímpicos em direto: acompanhe tudo o que se passa em Tóquio'2020

As contas do medalheiro

À entrada do oitavo dia de competição, a China comanda o medalheiro com 40 medalhas, 19 delas de ouro, 10 de prata e 11 de bronze. Em segundo surge o Japão, com 28 medalhas - 17 de ouro, 4 de prata e 7 de bronze - ao passo que os Estados Unidos, apesar de terem mais medalhas do que todos (41), perdem no critério que coloca os ouros como metal mais valioso: os norte-americanos têm 14 ouros, 16 pratas e 11 bronzes.



Eis as contas completas.