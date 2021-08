Francês que 'varreu' águas na maratona justifica-se: «Estavam escorregadias...»

Foi uma das imagens mais comentadas dos últimos dias de Jogos Olímpicos e não pelas melhores razões. Durante a maratona masculina, que este ano foi disputadas em condições consideradas extremas por causa do calor e da humidade, o francês Morhad Amdouni foi 'apanhado' ao abastecimento dos 28 quilómetros a derrubar praticamente uma fila inteira de águas, algo que rapidamente o tornou como um dos maus da fita nas redes sociais. As mensagens de repúdio foram praticamente imediatas, as suas contas nas redes sociais foram invadidas com um rol de insultos, o que levou o gaulês a tentar justificar-se pelo sucedido, através de uma mensagem no Facebook.





Na publicação, que entretanto desapareceu porque a sua conta foi apagada (provavelmente como consequência de nova vaga de insultos), o francês (17.º na prova, a seis minutos de Eliud Kipchoge) atribui aquele momento à falta de lucidez, mas também ao facto de as garrafas terem sido molhadas pela organização."Para garantir que as garrafas estavam frescas, a organização molhou-as com água, o que as torna escorregadias. No vídeo é possível perceber que eu tento agarrar logo no início da fila, mas essas primeiras garrafas escapam-me das mãos mal lhes toco. Com a fadiga e tudo mais, começámos a perder lucidez e energia, enquanto tentámos manter-nos focados na corrida. Quero pedir desculpas a todos os atletas... Num certo momento, tento agarrar firmemente uma das garrafas e não consigo, porque elas escapam-me", justificou o atleta gaulês, de 33 anos.Por outro lado, Amdouni deixa claro que tem por hábito jogar com fair play sempre que compete. "Tenho o princípio de, durante a prova, partilhar as garrafas de água com quem vai a correr comigo, respeitando os demais e representando da melhor forma possível esta camisola", finalizou.