O México goleou a França por 4-1, esta quinta-feira, na partida de estreia do grupo A do torneio masculino de futebol nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.





Os golos da partida apareceram todos na segunda metade. Para os mexicanos, marcaram Ernesto Vega (47'), Francisco Cordova (55'), Carlos Antuna (80') e Eduardo Aguirre (90+1'), enquanto o golo solitários dos franceses surgiu da autoria de Gignac, de penálti, aos 69'.Noutra partida, no primeiro jogo do grupo B, a Nova Zelândia bateu a Coreia do Sul por 1-0, com Chris Wood a fazer o único tento, aos 72 minutos, num encontro em que os coreanos somaram 11 remates, contra dois dos neozelandeses.