Ministro da Educação diz que portugueses viveram "cada pagaiada com emoção"

O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, felicitou o canoísta Fernando Pimenta pela conquista da medalha de bronze em K1 1.000 metros nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, referindo que os portugueses viveram "cada pagaiada com emoção".

"Muitos parabéns por esta belíssima medalha! A tua tenacidade, o teu compromisso e todo o teu trabalho enchem-nos de orgulho. Vivemos cada pagaiada com emoção e gritámos na meta com o teu êxito", referiu o ministro, que tem a tutela do desporto, numa mensagem na rede social Twitter.





“Grande @FPimenta13! Muitos Parabéns por esta belíssima medalha ! A tua tenacidade, o teu compromisso e todo o teu trabalho enchem-nos de orgulho. Vivemos cada pagaiada com emoção e gritámos na meta com o teu êxito” - ME.@COPPORTUGAL #JogosOlimpicos https://t.co/1iGrFH3uoK — Educação PT (@Educacao_PT) August 3, 2021

Também o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, assinalou a conquista de Fernando Pimenta, que considerou um "atleta extraordinário".

"Portugal conquista mais uma medalha de bronze, medalha de terceiro lugar! Grande Fernando Pimenta, com a sua segunda medalha olímpica, depois da prata em Londres2012. Um atleta extraordinário, um percurso desportivo ímpar e que merece todo o reconhecimento. Grande abraço a toda a equipa", disse, numa mensagem no Twitter.