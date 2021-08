Momento de tensão nos Jogos: organização apresentou nadadoras ucranianas como russas

Um erro delicado da organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 'incendiou' a prova de natação sincronizada. Durante a entrega das medalhas, as ucranianas vencedoras do bronze, Marta Fiedina e Anastasiya Savchuk, foram apresentadas como russas, incidente que não terá agradado aos dois países, que vivem grandes momentos de tensão por altas divergências diplomáticas, nomeadamente pela 'discussão' de posse da região da Crimeia. Masa Tanaka, porta-voz do Comité Organizador dos Jogos, já pediu desculpa às atletas e aos respetivos países.





"Foi um erro meramente operativo. Durante o anúncio em francês, deveria dizer-se Ucrânia, mas disseram COR [a sigla do comité russo]. Toda a gente percebeu o erro, e a pessoa responsável pelos anúncios já pediu desculpas. Aproveito também a oportunidade para fazer o mesmo aos integrantes da equipa ucraniana", afirmou.As duas atletas russas a competir na mesma modalidade, Svetlana Romashina e Svetlana Kolesnichenko, acabariam mesmo por conquistar a medalha de ouro, enquanto a China ficou com a prata.Recorde-se que durante a cerimónia de pódio, os anúncios são feitos em japonês, inglês e francês, as três línguas do movimento olímpico.