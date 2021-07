Nadador norte-americano atira-se a russo: «Provavelmente esta prova não foi limpa»

Ryan Murphy, nadador norte-americano que conquistou a medalha de prata nos 200 metros costas nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, acusou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o russo Eugeny Rylov, que conquistou o ouro, afirmando que "provavelmente, a prova não foi limpa", frisando que se sente "esgotado por treinar durante todo o ano para competir numa prova que não será justa".





"Provavelmente esta prova não foi limpa. Tenho 15 pensamentos e 13 deles colocar-me-iam muitos problemas. Tento não pensar muito nisto. É um grande esgotamento mental para mim durante todo o ano, estou a treinar para uma prova que provavelmente não é limpa, mas é o que é. A minha intenção não é fazer nenhuma acusação, dou os meus parabéns aos dois [medalha de ouro e bronze], são nadadores muito talentosos", referiu.Também Luke Greenbank, medalha de bronze na mesma categoria, juntou-se às críticas feitas pelo norte-americano: "É frustrante que se saiba que [na Rússia] há doping patrocinado pelo estado e que não se faz nada a respeito disso".Recorde-se que a Rússia não está presente em Tóquio'2020 com a sua bandeira nem com o seu nome devido a um escândalo de doping patrocinado pelo estado. Os atletas que receberam autorização para estar no Japão competem com a designação ROC (Comité Olímpico Russo).