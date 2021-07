O guia essencial para seguir estes Jogos Olímpicos, com a indicação da hora japonesa e portuguesa 08:19

Como sabemos que a diferença horária entre Portugal e o Japão pode complicar o 'acerto' dos calendários para seguir e apoiar os nossos atletas em Tóquio, Record preparou para si um calendário completo com todas as datas dos atletas portugueses, com indicação da hora local, da hora de Lisboa, mas também as rondas às quais determinada prova se refere. Está tudo aqui, para que não falhe nem um segundo da ação.



Nota: as datas indicadas referem-se sempre ao dia no Japão.