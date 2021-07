Pastel de nata: para emissora sul-coreana este é o maior símbolo de Portugal

Deu que falar a polémica a envolver a emissora sul-coreana MBC, devido à opção tomada em transmitir a cerimónia de abertura, nomeadamente a entrada de cada comitiva, com recurso a referências de cada país. O maior ponto de discórdia foram as escolhas para a Ucrânia ou para o Haiti, com alusões a Chernobyl no caso dos europeus e a terramotos nos haitianos, mas houve quem tinha referências bem mais simpáticas.





Como Portugal, que é destacado pelos sul-coreanos como o país dos pasteis de nata, como se pode ver pela imagem anexada acima. O nosso país é um dos países que viu a sua figura nacional (na opinião dos sul-coreanos) sair da culinária, a par da Itália (pizza), Japão (sushi) ou Noruega (salmão). A Espanha, por exemplo, viu ser destacada a sua tradição nos touros e também com uma imagem da Sagrada Família.Esta segunda-feira, refira-se, o presidente da emissora pediu desculpas pelo sucedido, falando numa "cobertura descuidada e imprudente". "Como principal responsável pelo conteúdo da MBC, peço as mais sinceras desculpas, com a cabeça baixa, a todos aqueles que foram afetados pela nossa descuidada e imprudente cobertura, mas também a todos os espectadores que dececionámos", disse Park Sun-jae.