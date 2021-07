Primeiro-ministro felicita Jorge Fonseca pela medalha de bronze

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou esta quinta-feira o judoca Jorge Fonseca pela conquista de uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a primeira para Portugal nestas olimpíadas.

"Felicito o Judoca Jorge Fonseca que conquistou hoje a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vibramos juntos com esta conquista, a primeira com as cores de Portugal nestes Jogos Olímpicos. Parabéns!", escreveu António Costa na rede social Twitter.

O judoca Jorge Fonseca conquistou hoje o bronze na categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao bater o canadiano Shady Elnahas por waza-ari, alcançando a 25.ª medalha do deporto português em Jogos Olímpicos.

Depois de dois títulos mundiais, os primeiros da história do judo português, e uma medalha de bronze em Europeus, o atleta do Sporting, que no Rio2016 tinha sido 17.º, garantiu a sua primeira medalha olímpica, ao pontuar para waza-ari a 39 segundos do fim.

Portugal passou a contar quatro medalhas de ouro, oito de prata e 13 de bronze, três das quais no judo, por Telma Monteiro (-57 kg) no Rio2016, e Nuno Delgado (-81 kg) em Sydney2000, e, agora, Jorge Fonseca em Tóquio.