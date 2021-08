Rui Costa felicita Pedro Pichardo: «Ver-te enrolado na bandeira portuguesa envaidece todos os benfiquistas»

Pedro Pichardo conquistou, na madrugada deste quinta-feira, a medalha de ouro em triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, com uma impressionante marca de 17,98 metros. O atleta, que pertence ao Benfica, já foi felicitado pelo clube no site oficial.





"Sei o quanto desejavas esta medalha e o quanto te dedicaste arduamente para assinar este momento histórico, que a todos os portugueses faz vibrar de orgulho e emoção. Que salto! Que saltos, Pedro!!!Ver-te enrolado na bandeira portuguesa, de sorriso aberto, a saborear este título de campeão olímpico envaidece todos os benfiquistas.Melhor marca mundial do ano, recorde nacional e segunda melhor marca de sempre em Jogos Olímpicos. Notável! Parabéns, Pedro Pablo Pichardo! A tua ambição é um exemplo para todos no Sport Lisboa e Benfica. Um salto que fica para sempre e vinca a excelência do Projeto Olímpico do clube, um caminho em que cada vez mais acreditamos.Nesta hora de celebração e felicidade para todos nós, quero deixar-te um especial obrigado em nome de todos os benfiquistas. É uma honra imensa ter-te na nossa família. Juntos, estou certo, saltaremos em busca de novas glórias.O Presidente do Sport Lisboa e BenficaRui Costa"