Seleção mexicana de softbol vai ser castigada após deitar uniformes no lixo

A Federação Mexicana de Softbol anunciou esta quinta-feira que vai sancionar a seleção olímpica após ter tido conhecimento de que vários jogadores deitaram ao lixo os uniformes e roupas com a bandeira e nome do país antes de partirem de Tóquio. Num comunicado a Federação assume estar "indignada" com a atitude das atletas.





Este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas.

Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente, y hoy tristemente el equipo mexicano de sóftbol lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas.@esmerfalconmx @CONADE @COM_Mexico pic.twitter.com/zqkmVva6PP — Brianda Tamara (@BriandaTamara) July 29, 2021

"Será realizada uma investigação aprofundada para encontrar os responsáveis por estes atos aplicando as devidas sanções e que deixem de representar a federação", pode ler-se no comunicado.A situação foi exposta nas redes sociais pelas pugilistas olímpicas mexicanas Brianda Cruz e Esmeralda Falcón e gerou desde logo grande indignação. "Este uniforme representa anos de esforços, sacrifícios e lágrimas. Todos os atletas mexicanos anseiam por vesti-lo com dignidade e hoje a equipa mexicana de softbol, infelizmente, deixou tudo no lixo da Aldeia Olímpica", escreveu Brianda na sua conta de Twitter.Refira-se que a seleção mexicana de softbol terminou em quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 após ter sido derrotada pelo Canadá por 3-2 na disputa pela medalha de bronze. A equipa era formada por apenas uma mexicana de nascimento, Stefania Aradillas, as restantes atletas são americanas de pais mexicanos.