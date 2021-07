Simone Biles explica por que não consegue competir: a culpa é dos "assustadores" 'twisties'

Simone Biles explicou nas redes sociais que não consegue competir porque sente uma espécie de desconexão entre o corpo e a mente. A ginasta norte-americana, que abdicou da participação nas finais por equipas e no all-around em Tóquio'2020, estando em dúvida para as finais por aparelhos, apelidou o problema de 'twisties'.





Biles partilhou uns vídeos de treino (que depois apagou) em que mostra o problema. Ela tenta fazer acrobacias mas cai, em alguns casos desamparada, sobre blocos de espuma."Acho que as pessoas não sabem o quão perigoso isto é numa superfície dura de competição. Às vezes nem eu consigo entender como girar. Realmente não consigo compreender como girar", explicou numa série de stories no Instagram."É uma sensação louca não ter um centímetro de controlo sobre o teu corpo. O mais assustador é que, como não tenho ideia onde estou no ar, também não tenho ideia de como vou aterrar ou onde vou cair. Honestamente é petrificante tentar uma acrobacia mas não ter a mente e corpo em sintonia. Desta vez é literalmente em todos os aparelhos, o que é uma merda...", prosseguiu a ginasta.Biles explicou que teve 'twisties' no passado e que necessitou de "duas ou mais semanas" para recuperar. Para os superar teve de voltar aos exercícios básicos e fazer acrobacias em superfícies macias, de modo a voltar a ter confiança e consciência no ar.Trata-se de um problema que já foi relatado por outras atletas. A ex-ginasta Jacoby Miles, por exemplo, contou nas redes sociais que só teve os 'twisties' uma vez, mas agora está paralisada depois de ter sofrido uma fratura no pescoço.Aleah Finnegan, ginasta norte-americana de 18 anos, admitiu que sofre do mesmo problema desde os 11 anos. "Não consigo imaginar o medo de que isto aconteça durante uma competição. Não se tem absolutamente nenhum controlo sobre o corpo e sobre o que ele faz. E quanto mais nos preocupamos com isto, pior fica."A ginasta britânica Claudia Fragapane, 23 anos, sofreu o mesmo durante um treino em março. Um bloqueio mental durante um salto mortal levou a um descontrolo que a fez aterrar sobre a cabeça e o pescoço, o que resultou numa paralisia temporária. "É realmente perigoso duvidar, por pouco que seja, de si mesma", disse, em declarações à BBC.