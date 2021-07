Skater holandesa critica condições de isolamento: «Não ter ar do exterior é desumano»

Candy Jacobs, skater holandesa que ficou de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 por ter testado positivo à covid-19, fez o relato do ambiente "desumano" no hotel onde está isolada há cerca de uma semana, afirmando que "não tem ar do exterior, uma vez que a janela não abre", frisando ser uma situação "mentalmente desgastante".





"Não ter ar do exterior é tão desumano", começou por dizer num vídeo publicado no seu Instagram, que entretanto apagou. "É mentalmente desgastante. Definitivamente mais do que muita gente conseguiria aguentar".A skater terá pedido à gerência do hotel para sair durante algum tempo para poder respirar no exterior, pedido que só lhe foi atendido, segundo o jornal 'Marca', "depois de horas de negociações", e apenas durante 15 minutos: "Ter esse primeiro contacto com o ar do exterior foi, simultaneamente, o melhor e o momento mais triste da minha vida", referiu.