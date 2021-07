Taekwondo: Rui Bragança vai apostar forte

Depois do nono lugar no Rio de Janeiro’2016, Rui Bragança quer agora melhorar a classificação em Tóquio, apesar de admitir a tremenda dificuldade que vai encontrar no torneio no Japão. Mas não tem dúvidas que vai dar tudo para atacar o pódio.

“Espero que a minha experiência prevaleça. Trabalho muito para isso. Felizmente, muita parte do meu jogo é tático e espero que, com o tempo que vai passando, consiga aprender mais táticas e a lidar com mais situações para quando chegar à altura partir aquilo tudo! Vou para lá para ganhar todos os combates. No que isso se vai traduzir, não posso garantir nada. Só vão os dois melhores do Mundo e de duas categorias juntas. Todos os 16 que lá estão podem ser campeões olímpicos. Quero marcar mais pontos para não estar tão preocupado nos últimos segundos”, sublinhou à Lusa o atleta do Benfica, de 29 anos, que já se encontra no Japão a ultimar os pormenores, para competir no próximo dia 24.

A competição de taekwondo em Tóquio terá lugar no Makuhari Messe Hall, uma instalação existente enquanto centro de convenções localizada em Chiba, a cerca de 30 km do centro de Tóquio. O espaço foi inaugurada no final dos anos 80.