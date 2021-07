Transmissão sul-coreana da cerimónia de abertura gera indignação

O canal sul-coreano MBC viu-se envolvido numa enorme polémica, depois de ter 'traduzido' a entrada dos vários países na cerimónia de abertura de Tóquio'2020 com recurso a algumas referências a tradições e momentos históricos do país.





Ora, se alguns se viram reconhecidos pela culinária (como a Itália, com a pizza, ou a Noruega, com o salmão), o caso mudou de figura com a Ucrânia. É que a MBC decidiu colocar uma imagem de Chernobyl, algo que gerou uma enorme onda de críticas nas redes sociais. No caso do Haiti, por exemplo, a escolha foi uma referência a terramotos, ao passo que as Ilhas Marshall foram rotuladas como "outrora um campo de testes nucleares norte-americano" e a Síria como "um país que está em guerra civil há dez anos". Há ainda o caso da Roménia, que foi 'traduzido' com o recurso a Drácula.Em face da reação bastante negativa, a MBC emitiu um comunicado a desculpar-se por aquilo que considerou terem sido "imagens e legendas inapropriadas para apresentar algumas histórias".