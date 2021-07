Treinador de Jorge Fonseca admite: «Temos pena de não dar ao país uma medalha mais dourada»

Pedro Soares reconheceu que o bronze ficou aquém dos objetivos de Jorge Fonseca nos Jogos Olímpicos. Em declarações à RTP, o antigo judoca elogiou o seu pupilo e já vira agulhas para Paris'2024.





"Não é fácil. Torna-se fácil quando se tem um atleta com este talento e com este virtuosismo. Foi preciso moldar o Jorge a esta categoria de peso, ele começou tarde, com 14 anos, mas vai conquistando com o passar dos anos mais consistência. Esperamos dar continuidade a estes resultados brilhantes, o Jorge é um dos melhores desportistas de Portugal e do Mundo", considerou.E prosseguiu: "Esta medalha é dele, é verdade que temos uma ligação muito forte, não só dentro como fora do tapete, e isso torna o nosso trabalho mais fácil. Ao fim destes anos todos a nossa relação não apresenta nenhum desgaste, seguimos juntos até Paris. Temos pena de não dar ao país uma medalha mais dourada, mas o nível é muito forte. Estivemos bem, não estamos completamente realizados, mas estamos felizes.""É um desporto ingrato, mas o Jorge apresenta-se num nível de forma espectacular. A derrota da meia-final deixa-nos alguma frustração porque ele tinha capacidade para fazer mais. Não ficámos contentes com essa derrora, mas vamos aproveitar esse combustível para Paris", acrescentou.