Venceu ouro olímpico e vai investir prémio a comprar... uma roulote para a mãe

Tamyra Mensah-Stock, que fez história ao ser a primeira mulher negra a vencer o ouro nos Jogos Olímpicos em luta livre, já decidiu onde vai investir os mais de 30 mil euros que, além da medalha, lhe foram atribuídos. A atleta norte-americana, em entrevista à revista 'People', revelou que irá concretizar o sonho da sua mãe, oferecendo-lhe uma roulote de comida rápida.





E tudo começou nuam conversa entre ambas há cinco anos... "E que tal eu comprar-te uma roulote, para estares sempre a fazer comida por onde quiseres?", perguntou Stock à progenitora na altura.Cinco anos depois... o prometido é devido. "Fiz-lhe uma promessa, e ela ama cozinhar. É uma das paixões dela. Durante a minha infância, nós só pensávamos: 'mãe, tu dás mesmo tudo nesta comida'! Agora, estava sempre a dizer-lhe: 'aguenta mais um pouco mãe, aguenta mais um pouco'", lembrou a norte-americana, que também garantiu que o nome para a roulote já está decidido: "The Lady Bug [joaninha, em português]".A lutadora que, segundo revela o 'Yahoo News', terá perdido o pai num acidente de viação quando este voltava para casa depois de ver uma das competições da filha, destacou ainda o "trabalho árduo" que a mãe teve de fazer desde o falecimento do mesmo, e relembrou que o pai iria ficar "extasiado" ao vê-la vencer, uma vez que era a sua maior "claque": "Ela está sempre a trabalhar arduamente. Vi-a a sofrer muito desde que o meu pai morreu, e não gosto disso", rematou.