Insólito: cavaleiros dizem que cavalos se assustaram com estátua de lutador de sumo

É provavelmente uma das histórias mais insólitas que fica da jornada de terça-feira dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 e de todo o concurso equestre, em particular da prova de obstáculos. Vários cavaleiros queixaram-se da presença de uma figura de um lutador de sumo junto a um dos obstáculos (o 10.º de 14), que no seu entender terá feito alguns dos cavalos assustarem-se e, em consequência, falharem certos movimentos e comprometerem as suas performances.





Com o tamanho de uma figura real, o lutador de sumo está localizado logo ao lado do obstáculo e serve para dar um ar mais nipónico a todo o ambiente, mas a verdade é que a sua presença serviu de distração tanto para cavalos como para os próprios cavaleiros. "Estamos ali a andar de repente vemos um grande rabo", atirou o cavaleiro Harry Charles, um dos apurados para a final, que diz ter reparado que "alguns cavalos, uns quatro ou cinco, se assustaram mesmo" ao passar pela figura.Uma das afetadas poderá ter sido a francesa Penelope Leprevost, medalhada de ouro no Rio'2016 na prova por equipas, que viu o seu Vancouver de Lanlore cometer alguns erros pouco habituais. A francesa não os atribuiu à presença da figura, mas lá soltou um "talvez". "Tentámos relaxar os cavalos para a nossa tentativa e talvez se tenha assustado por ver uma figura erguida ali tão perto. Não sei".O irlandês Darragh Kenny, por exemplo, diz que a figura é "bastante realista". "Parece mesmo com uma pessoa, o que é um pouco assustador. Sabes, os cavalos não gostam de uma pessoa assim, de ar tão sério, junto ao salto, a olhar quase como se quisesse lutar contigo", disse o cavaleiro de Cartello, que nesta qualificação foi o segundo melhor, seis lugares à frente da portuguesa Luciana Diniz.