Luciana Diniz fica a um passo da decisão das medalhas nos obstáculos

A luso brasileira Luciana Diniz terminou esta quarta-feira a sua participação na prova de obstáculos de equestre dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 com um décimo posto final - em 84.69 segundos, bem dentro do limite de 88 segundos -, depois de uma prova praticamente perfeita onde apenas foi condicionada pela penalização pelo derrube do penúltimo obstáculo.





Caso não o tivesse feito, Luciana e o seu Vertigo du Nort teriam conseguido o apuramento para a decisão das medalhas, o chamado 'Jump Off', que se disputa ainda esta quarta-feira, e onde estarão os seis melhores, todos aqueles que não tiveram penalizações nesta prova.Em Londres'2012, teve o azar de perder o estribo no fim do seu percurso, sendo 17.ª, e, no Rio'2016, fez falta no último obstáculo, ficando em nono lugar. Em Atenas'2004, tinha sido 38.ª, em representação do Brasil.