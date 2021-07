Insólito: norte-americanos protestam contra elemento da própria equipa acusado de assédio

Três dos elementos da equipa norte-americana de esgrima apareceram em Tóquio com máscaras cor de rosa, em protesto contra o quarto atirador da sua seleção, Alen Hadzic, acusado de assédio sexual.





Jacob Hoyle, Curtis McDowald e Yeisser Ramirez assumiram uma posição pública contra Hadzic, que nem chegou a ser utilizado na derrota dos Estados Unidos com o Japão, por 45-39, nos oitavos-de-final.Alen Hadzic, de 29 anos, foi acusado por três mulheres (duas delas também praticantes de esgrima) de assédio sexual, incidentes que terão tido lugar entre 2013 e 2015.O atleta - que nega as acusações - foi temporariamente suspenso a 2 de junho, mas apelou e viu a decisão ser revertida no mês passado, pelo que acabou por integrar a equipa olímpica.Mas o caso ainda não está encerrado e pode resultar no seu afastamento definitivo da modalidade.