Entrou aos 90'+2 e salvou a Espanha do adeus: Rafa Mir foi herói diante da Costa do Marfim

Há substituições bem sucedidas e depois há aquilo que Luis de la Fuente conseguiu este sábado no duelo entre Espanha e Costa do Marfim. A perder por 2-1 com a Costa do Marfim aos 90'+1, após o golo de Mark Gradel, o selecionador olímpico da Roja foi ao banco em desespero buscar Rafa Mir para tentar evitar o adeus prematuro a Tóquio'2020 e a aposta foi totalmente certeira.





O avançado do Wolverhampton marcou o empate instantes depois, forçando um prolongamento no qual confirmou o estatuto de herói. Primeiro Mikel Oyarzabal, de penálti, deu a primeira vantagem à Espanha, aos 98', antes de Mir fazer (mais) dois golos em quatro minutos, aos 117' e 120'+1, para matar em definitivo as esperanças dos africanos.Antes, no tempo regulamentar, os marfinenses tinham estado por duas vezes no comando do marcador - com o tal golo de Gradel e outro de Eric Bailly -, mas não conseguiriam segurar a vantagem e acabariam derrotados e afastados do sonho olímpico.Na próxima ronda, as 'meias', a Espanha irá defrontar a anfitriã Austrália, que apenas superou a Nova Zelândia nos penáltis.