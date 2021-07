Hat-trick de Richarlison na vitória do Brasil frente à Alemanha

O Brasil venceu a Alemanha por 4-2 na estreia no torneio masculino de futebol dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, com Richarlison em destaque ao apontar um hat-trick.





O avançado do Everton marcou os três golos para os campeões olímpicos ainda na primeira parte da partida (7', 22' e 30'), fixando o resultado que se verificou até ao intervalo. Os canarinhos, capitaneados por Dani Alves, podiam ter dilatado a vantagem ainda no primeiro tempo, mas Matheus Cunha não conseguiu converter um penálti, já nos descontos (45'+1).Os alemães ainda reduziram a desvantagem no segundo tempo, com golos de Nadiem Amiri (57') e Ragnar Ache (83') - este último já com os germânicos reduzidos a 10 por expulsão de Arnold após ver dois amarelos (35' e 63') - revelaram-se insuficientes para sonhar com, pelo menos o empate, até porque, ao cair do pano, Paulinho fez o quarto golo dos brasileiros (90'+4) e acabou com as esperanças da formação orientada por Stefan Kuntz.No outro jogo da 1.ª jornada do grupo D, disputado na manhã desta quinta-feira, a Costa do Marfim venceu a Arábia Saudita por 2-1. Um autogolo de Abdulelah Al Amri (39') deixou os africanos - que contaram com o sportinguista Idrissa Doumbia a titular - em vantagem, mas Salem Al Dawsari empatou a partida já perto do intervalo (44'). Acabou por ser Franck Kessie a resolver o jogo a favor dos marfinenses, ao apontar o golo do triunfo aos 66 minutos.Com estes resultados, Brasil e Costa do Marfim partilham a liderança do grupo D com 3 pontos.