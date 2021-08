Pedri está nesta altura a jogar pela Espanha diante do Japão, na meia-final do torneio olímpico, naquele que é o seu 72.º encontro disputado esta época. O jovem médio do Barcelona, de 18 anos, iguala o registo de Bruno Fernandes, que também teve uma temporada muito desgastante ao serviço do Manchester United e da Seleção Nacional.





Pedri esteve em jogos da LaLiga, da Taça do Rei, da Champions, do Euro'2020 e agora nos Jogos Olímpicos.Se a Espanha garantir a presença na final em Tóquio'2020, Pedri vai acabar a época com 73 jogos disputados! Vai desfrutar depois de um merecido período descanso para recuperar energias, antes de se apresentar ao serviço de Ronald Koeman no Barcelona.