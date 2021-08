Quando ganha Simone Biles? Património da ginasta atinge milhões

A norte-americana Simone Biles, que esteve em destaque nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao assumir publicamente sofrer de problemas de ansiedade, acabando por não competir numa série de provas, é uma das mais reconhecidas atletas da modalidade, além de ser também uma figura de proa nos Estados Unidos.





Biles, de 24 anos, acabou por conquistar a medalha de bronze na trave, além da de prata no all-around por equipas, apesar de não ter competido nesta prova.A atleta tem um património que ascende aos 6 milhões de dólares (pouco mais de 5 milhões de euros), mercê dos patrocínios e dos muitos prémios que ganhou ao longo da carreira.Nos Jogos Olímpicos de Tóquio os Estados Unidos pagam 31 mil euros por cada medalha de ouro, 19 mil pela prata e 12,6 pelo bronze. Biles deixou Tóquio com 31,6 mil euros.A ginasta é patrocinada por marcas como a Athleta de Gap e a United Airlines. Em abril deste ano Biles deu-se ao luxo de cortar a relação que tinha com a Nike.