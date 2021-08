Simone Biles conquista bronze no regresso às provas

As chinesas Chenchen Guan e Xijing Tang conseguiram o ouro e prata na prova de trave feminina dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, mas a atenção mundial e o grande destaque foi mesmo Simone Biles.





De regresso depois de ter abdicado das finais de all-around, salto, paralelas assimétricas e solo, a norte-americana voltou a mostrar alegria na hora de fazer os exercícios e com um concurso muito bem conseguido acabou por levar o bronze - a sua sétima medalha olímpica, tem agora quatro ouros, uma prata e dois bronzes. "She's back!", dirão os norte-americanos.No concurso desta manhã (tarde em Tóquio), aquela que é considerada a melhor ginasta de todos os tempos terminou com 14.000 pontos, apenas suplantada pelas duas chinesas, que acabaram com 14.633 e 14.233, respetivamente.