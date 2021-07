Simone Biles desiste da final de all-around para a qual era favorita

A norte-americana Simone Biles, uma das principais figuras dos Jogos Olímpicos de Tóquio e candidata a sair da capital do Japão com várias medalha de ouro, anunciou esta quarta-feira a sua desistência da final de all-around, para a qual era a principal favorita, devido às mesmas questões relacionadas com a saúde mental que a fizeram abandonar a final de equipas a meio.





A norte-americana tinha dominado as qualificações sem grandes sobressaltos mas assegura não se sentir pronta para competir na quinta-feira, segundo confirma o comunicado divulgado pela Federação norte-americana de ginástica.Biles ainda não esclareceu se vai ou não participar nas finais por aparelhos, que começam no próximo domingo.