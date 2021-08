Xander Schauffele conquista o ouro no golfe

O norte-americano Xander Schauffele conquistou este domingo a medalha de ouro do torneio olímpico de golfe de Tóquio'2020, com 18 pancadas abaixo do PAR do campo do Kasumigaseki Country Club, em Kawagoe.

Xander Schauffele, de 27 anos, concluiu a última volta com quatro pancadas abaixo do PAR, com cinco 'birdies' (uma abaixo) e um 'bogey' (uma acima), somando um total de 266 pancadas, impondo-se apenas por uma num renhido duelo com o eslovaco Rory Sannatini, de 45, que conquistou a prata.

Para a atribuição da medalha de bronze, decorreu um 'play-off' com sete jogadores, empatados na terceira posição com 15 tacadas abaixo do PAR, tendo vencido o tailandês Pan Cheng-tsung, de 29 anos.