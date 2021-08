Consumiu marijuana "para ir com o c..." e agora anuncia retirada: «Já não estou para isto»

Arley Méndez, halterofilista chileno (81 kg) que foi campeão do Mundo em 2017, teve um desempenho para esquecer em Tóquio'2020. Revelou que tem passado por maus momentos, que consumiu marijuana de propósito "para ir com o c..." e que vai deixar as competições.





"Isto é uma merda", disse Méndez, em lágrimas, depois de ter sido último classificado no Japão. "Tomei a decisão de me retirar do halterofilismo e do desporto. Vou dedicar-me a outras coisas. Já pensava retirar-me há mais tempo, mas tenho uma família para alimentar. Este é o meu trabalho. Gosto de competir, mas estou a sofrer muito. Este desporto está a fazer-me mal."O halterofilista, de 27 anos, chegou a Tóquio determinado a esquecer as lesões e o controlo antidoping positivo, onde revelou consumo de marijuana poucos meses antes dos Jogos, mas acaba por sair pela porta pequena. "Não consegui fazer o que queria, representar condignamente o país. Acabei desqualificado. Em último. Queria fazer algo de bom para me despedir."Os problemas arrastam-se há algum tempo. "Gosto de competir, mas estou a sofrer muito. Já não consigo avançar mais. O desporto está a fazer-me mal e tenho de tomar outro rumo. Vinha determinado a fazer algo positivo, mas não aconteceu."Sobre a suspensão que por pouco não o afastou de Tóquio'2020, Arley explicou: "Uma semana, em Cali, estava dececionado e consumi marijuana. Quem atleta faz isto 48 horas antes de se pesar? Fi-lo de propósito para ir com o c... Mas isto é algo que me dói, é a minha vida..."A sua condição física não é a melhor. "Comecei em 2017 muito bem, mas em 2018 apareceram os problemas. Depois continuei e f... a perna direita com uma fratura de stress. Tenho hérnias nas costas. Estou feito em merda. E já não estou para isto."