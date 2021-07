Halterofilista ugandês desaparecido já foi localizado

O halterofilista ugandês Julius Ssekitoleko, dado como desaparecido pelas autoridades japonesas na passada sexta-feira, a dias do arranque de Tóquio'2020, foi encontrado no centro do Japão e está esta terça-feira a ser interrogado pela polícia.

As autoridades informaram que o halterofilista, de 20 anos, estava na cidade de Yokkaichi, a cerca de 358 quilómetros de Tóquio, no oeste do Japão, após ter fugido do hotel em Izumisano, em Osaka.

Ssekitoleko viajou como atleta de reserva, na esperança de assegurar uma vaga via quota continental, mas, em vez de regressar ao Uganda após ver gorado o 'sonho', deixou no hotel toda a bagagem e um bilhete a dizer que queria ficar a viver no Japão.