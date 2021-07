Hidilyn Diaz ganhou o ouro olímpico e governo das Filipinas vai dar-lhe uma casa

Hidilyn Diaz entrou para a história do desporto das Filipinas ao dar a primeira medalha de ouro de sempre ao seu país em Jogos Olímpicos, com a vitória na categoria de -55 kg no halterofilismo feminino em Tóquio'2020.



Mas a recompensa para a atleta, de 30 anos, não se fica pela medalha de ouro. Isto porque o governo filipino anunciou que vai oferecer-lhe uma casa com valor superior a 650 mil dólares, qualquer coisa como meio milhão de euros.



Refira-se que Hidilyn Diaz, que havia sido medalha de prata no Rio'2016 em -53 kg, arrebatou desta vez o ouro na capital nipónica e ainda juntou dois recordes olímpicos: no arremesso (127 kg) e no total (224 kg).