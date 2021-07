Bicampeão Teddy Riner fora da luta pelo ouro em +100 kg

O judoca francês Teddy Riner, 10 vezes campeão mundial e bicampeão olímpico, falhou esta sexta-feira a oportunidade de chegar ao tri nos Jogos Olímpicos, em Tóquio, ao perder nos quartos de final de +100 kg.

Riner, considerado o melhor judoca do mundo e atual 16.º do ranking mundial, face à escassa presença em competições, foi surpreendido pelo russo Tamerlan Bashaev, líder mundial da categoria, a quem tinha vencido este ano no Masters de Doha.

O francês, de 32 anos, campeão olímpico no Rio'2016 e em Londres'2012, e bronze em Pequim'2008, procurava igualar o único tri olímpico no judo, do japonês Tadahiro Nomura (-60 kg), campeão em Atlanta'96, Sydney'2000 e Atenas'2004.

Nos Jogos de Tóquio'2020, Riner, que perdeu com Bashaev por waza-ari, já no prolongamento do combate, poderá ainda chegar às medalhas, mas apenas de bronze, ao ser relegado para a zona de repescagem.