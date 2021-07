Catarina Costa confirmou este sábado o primeiro diploma olímpico de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, ao perder o combate da medalha de bronze dianta mongol Urantsetseg Munkhbat, que executou uma chave de braço já na segunda metade do duelo.





Antes, a judoca tinha vencido a azeri Aisha Gurbanli (34.ª do mundo) e a chinesa Yanan Li (22.ª) ainda no quadro principal, e a campeã olímpica Paula Pareto (sexta), já na repescagem, e perdido com a ucraniana Daria Bilodid (segunda), no acesso às meias-finais.Este é um dos melhores resultados da história do judo português em Jogos Olímpicos, apenas superado pelos bronzes de Nuno Delgado em Sydney'2000 e Telma Monteiro no Rio'2016.