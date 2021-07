Catarina Costa: «Sentimento é de orgulho porque deixei tudo no tapete»

Catarina Costa terminou este sábado no 5.º lugar de -48kg nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, naquele que é para já o melhor resultado da comitiva portuguesa. No final, estava naturalmente orgulhosa.





"O sentimento é de orgulho por todo o empenho que demonstrei e tudo o que deixei dentro do tapete a cada combate. A preparação foi dura, nos últimos três meses dei o melhor de mim, superei-me e cheguei bem preparada como provei hoje. Fica o gosto amargo de ficar tão perto do pódio mas todos os momentos que vivi hoje foram de felicidade. Foi especial. É isto que mais gosto de fazer e esta competição deixa-me orgulhosa", disse em declarações à RTP.Catarina impôs a última derrota da carreira à lendária argentina Paula Pareto. "A vitória sobre a argentina é algo emotiva, vinha de duas derrotas com ela, estudámos a adversária algumas vezes. Ataquei e mantive a cabeça fria para manter a vantagem até ao final. A Paula é uma grande amiga, inspirou-me e inspira e o momento no final foi muito bonito."