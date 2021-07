Insólito: Judoca sudanês não aparece no tatami para defrontar israelita

O sudanês Mohamed Abdalrassol tornou-se no segundo judoca que desiste dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 por ter de defrontar um oponente israelita. E curiosamente o adversário é o mesmo da situação anterior: Tohar Butbul. Neste caso, o atleta do Sudão ainda fez as pesagens prévias aos combates, mas acabou por não aparecer no tatami para a luta da categoria de -73 kg. A Fundação Internacional de Judo e as autoridades olímpicas sudanesas ainda não anunciaram a razão pela qual Abdalrassol não competiu, mas a sua ausência gerou surpresa.





Com a ausência do adversário, Butbul avançou diretamente para a segunda ronda, ainda conseguiu o apuramento para os 'quartos', onde eventualmente seria batido pelo sul-coreano Changrim An.De relembrar que o argelino Fethi Nourine foipor ter renunciado à competição, devido à possibilidade de defrontar o israelita. Em declarações à televisão argelina, Nourine e o seu treinador revelaram que a causa da desistência foi o "apoio à causa palestina".