Jorge Fonseca chega a Lisboa após o bronze: «Ainda mal dormi»

Já passava da meia-noite, quando Jorge Fonseca saiu da porta de desembarque do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde o aguardavam alguns familiares, amigos e alguns praticantes da modalidade.

"Ter a minha mãe, a namorada e o meu filho aqui à minha espera é muito importante. Estava ansioso por chegar, não dormi quase nada, mal dormi ainda, queria estar com os portugueses, com a minha família", confessou, para depois dedicar "esta medalha a todos os portugueses", agradecendo as muitas mensagens, entre elas do "Paulo Futre", e a festa que fez José Mourinho.





E Paris é já daqui a três anos. "Estou muito feliz, mas queria o ouro e vou já começar a trabalhar para isso, depois de uns dias de férias. Vou trabalhar para o ouro e aí vou dançar". Segredo da medalha em Tóquio? "É sempre muito trabalho, determinação, agora vou trabalhar mais, para o ouro em Paris".A mãe, Regina, e a companheira, Vanessa, não esconderam a emoção pela primeira olímpica do judoca português. "É um orgulho muito grande ver o Jorge a ganhar a medalha", disseram.Também à espera de Jorge Fonseca estava Jorge Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ)."É um atleta que é um exemplo. Conseguiu ultrapassar os problemas da vida. Conseguiu dar a volta depois do problema na meia-final e conquistar uma medalha", sublinhou o dirigente, referindo que Fonseca não desilidiu. "Trouxe uma medalha, não era a que queríamos, mas tomara nós que mais atletas consigam a mesma", frisou, para dizer depois que a FPJ já "está a pensar em 2024. Iremos dar todo o apoio aos atletas".