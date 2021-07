Jorge Fonseca conquista primeira medalha para Portugal em Tóquio'2020

Jorge Fonseca conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a primeira de Portugal nesta edição da prova.





O judoca português levou a melhor sobre o canadiano Shady Elnahas no combate pelo terceiro lugar, na categoria de -100 kg.Fonseca geriu muito bem o duelo, conseguiu um wazari a pouco mais de 30 segundos do final e, mesmo com dois castigos, 'segurou' a vantagem até ao final.Trata-se da terceira medalha do judo português em Jogos Olímpicos, depois dos bronzes de Nuno Delgado, em Sydney'2000, e de Telma Monteiro, no Rio de Janeiro'2016.Recorde-se que Jorge Fonsecadiante do sul-coreano Guham Cho.