Jorge Fonseca na segunda ronda, Telma Monteiro enfrenta Dabonne

A judoca Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio'2016, vai defrontar a costa-marfinense Zouleiha Abzetta Dabonne no primeiro combate da categoria -57 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, enquanto Jorge Fonseca avança para a segunda ronda em -100 kg.

Catarina Costa, sétima cabeça de série, a primeira judoca portuguesa a competir em Tóquio'2020, vai defrontar a azeri Aisha Gurbanli, 9.ª da hierarquia, no sábado, no primeiro combate, uma adversária que nunca defrontou, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira.

No domingo, Joana Ramos, 22.ª do ranking, vai estrear-se no quadro competitivo de -52 kg frente à norte-americana Angelica Delgado, que está cinco lugares abaixo na hierarquia e que já bateu nas duas vezes que se enfrentaram.

Telma Monteiro, oitava do ranking de -57 kg, quatro vezes vice-campeã mundial e hexacampeã europeia, vai reencontrar, na próxima segunda-feira, a costa-marfinense Zouleiha Abzetta Dabonne, 13.ª da hierarquia, que já venceu em duas ocasiões.

Anri Egutidze, 28.º do ranking, vai iniciar a competição de -81 kg frente ao austríaco Shamil Borchashvili (10.º), na terça-feira, um dia antes de Bárbara Timo enfrentar a jamaicana Ebony Drysdale Daley (19.ª), em -70 kg.

Na quinta-feira, Patrícia Sampaio, 20.ª em -78 kg, vai defrontar a venezuelana Karen Leon, 24.ª, que venceu na única vez que se defrontaram, enquanto o bicampeão do mundo Jorge Fonseca, segundo favorito em -100 kg, vai avançar diretamente para a segunda ronda.

Fonseca vai iniciar a competição frente ao vencedor do combate entre o brasileiro Rafael Buzacarini (12.º) e o belga Toma Nikiforov (10.º), duas vezes campeão da Europa, em Telavive, em 2018, e já este ano em Lisboa, tendo sido vice europeu em 2016, em Kazan, num currículo que inclui ainda um bronze nos Mundiais de 2015, em Astana.

A participação lusa no torneio de judo encerra na sexta-feira, dia 30, com a presença de Rochele Nunes (22.ª) na competição de +78 kg, que vai começar frente à porto-riquenha Melissa Mojica (23.ª), que já venceu em cinco dos sete combates realizados.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 vão ser disputados entre esta sexta-feira e 8 de agosto, após o adiamento em um ano devido à pandemia de covid-19, estando a competição de judo marcada para decorrer entre sábado e 31 de julho, no Nippon Budokan.