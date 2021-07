Jorge Fonseca vence combate maratona e avança para as 'meias'

Custou, mas foi. Jorge Fonseca está nas 'meias' da categoria -100kg dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, depois de superar o russo Niyaz Iliasov num longo combate com quase 8 minutos. Nas meias-finais, num combate agendado para depois das 9 horas (de Lisboa), o judoca português defrontará o sul-coreano Cho Guham. Se vencer, na pior das hipóteses, Jorge Fonseca garantirá um bronze, a primeira medalha portuguesa em Tóquio.





Moralizado pela vitória na luta anterior, onde 'despachou' o belga Toma Nikiforov em apenas 17 segundos, Jorge Fonseca rapidamente assumiu as rédeas do combate com Iliasov, mas ao contrário do que sucedera no arranque não conseguiu surpreender o russo. Apesar da iniciativa superior de Fonseca, ambos os judocas levaram castigos ainda no tempo regulamentar e a luta prosseguiu intensa até à entrada do 'golden score'.Aí, Jorge Fonseca voltou a ser dominador, a tomar mais iniciativa, mas num momento de menor fulgor de ambos os judocas o juiz atribuiu novo castigo a ambos, deixando tanto o português como o russo em apuros. Com a derrota à distância do mínimo erro, praticamente no golpe seguinte Iliasov ficou mal-tratado e teve de receber assistência, o que provocou uma longa espera para os cuidados médicos. Já de fôlego recuperado, Fonseca tentou novamente e seria já praticamente em cima dos 8 minutos que confirmaria o triunfo, com um Waza-ari.