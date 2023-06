Portugal tem sete judocas elegíveis para Paris’2024

A Seleção está numa crise de resultados, concluída a primeira época de qualificação olímpica para Paris’2024 – os pontos do ranking valeram 50% –, após o Grand Slam do Cazaquistão, onde Patrícia Sampaio (78 kg) ganhou prata. A judoca do Gualdim Pais não deverá ter problemas no apuramento, mas Portugal está com dificuldades em chegar aos oito representantes que estiveram em Tóquio’2020.Se os Jogos Olímpicos de Paris’2024 fossem agora, a Seleção levaria sete, com a já citada Patrícia (9ª no ranking de qualificação olímpico a 78 kg), Bárbara Timo (10ª a 63 kg), Rochele Nunes (11ª a +78 kg), Catarina Costa (14ª a 48 kg), Rodrigo Lopes (28º a 60 kg), Telma Monteiro (23ª a 57 kg) e Jorge Fonseca (30º a 100 kg). Mas o défice não é alarmante, pois a época decisiva (com pontos a 100%) só agora começa, com o Grand Slam da Mongólia, entre sexta-feira e domingo.