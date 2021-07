Rochele Nunes acaba em lágrimas ao ser afastada pela número 1 mundial nas +78kg

Acabou nos 'oitavos' das -78kg a participaração portuguesa no judo em Tóquio'2020. Diante da cubana Idalys Ortiz, a número 1 mundial, Rochele Nunes acabou por ser derrotada no golden score, num combate que acabou com um desfecho algo polémico, já que, com as duas judocas encostadas à parede por conta de dois castigos, o juiz deixou passar em claro a falta de ataques da cubana. Acabou por perdoar uma terceira penalização e Ortiz aproveitou para fechar a luta.





No final da luta, visivelmente desiludida, Rochele Nunes soltou um bem audível "eu não merecia", enquanto se desfazia em lágrimas. Em seguida, ao deixar o tatami, a portuguesa nem conseguiu falar à RTP.