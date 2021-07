Rochele Nunes emocionada: «Foi uma nação que acreditou em mim e acho que dececionei Portugal»

Afastada nos oitavos-de-final das +78kg pela número 1 mundial Idalys Ortiz, Rochele Nunes não escondeu a emoção e até a revolta pela forma como caiu nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020. Depois de no tatami ter soltado um bem audível "eu não merecia isto" enquanto chorava, à RTP a judoca lusobrasileira voltou a não conter a emoção e deixou um sentido pedido de perdão aos portugueses.





"Sabia que ia ser uma luta dura. Estava pronta para tudo. Estava melhor no combate, mas não sei o que faltou. Eu juro, preparei-me muito, abdiquei de muita coisa. Foi difícil estar aqui e estava pronta para todos os combates, estava pronta para ser campeã. Não consigo... Sei que tenho de ser grata pela minha vida, mas hoje estou até com vergonha porque foi uma nação que acreditou em mim e eu acho que dececionei Portugal. Só queria pedir desculpa a todos os portugueses que acreditaram em mim. Juro que dei o máximo, se não foi o suficiente, peço desculpa. Quero pedir desculpa aos meus amigos de treino, à minha família. Acho que fui uma deceção", começou por dizer a lusobrasileira.Questionada sobre as decisões do juiz, que não castigou Ortiz quando esta não atacava, Rochele Nunes desvalorizou. "Senti-me injustiçada, mas não tenho de depender de uma arbitragem. Acho que no futuro vou ver com outros olhos, com um lado bom, porque é muito difícil estar aqui. Mas aqui, agora, o que sinto é que muita gente acreditou em mim e sinto que os dececionei. Não sei o que errei, o que deixei de fazer. Dei o máximo".Por fim, uma palavra à restante equipa portuguesa e ainda uma mensagem de ambição para o futuro. "São o que mais tenho de perto da família. Tentei tudo, dei o meu melhor, não consigo ainda... Estou triste, feliz por estar aqui, de ter tentado, mas dececionada porque estava pronta para ganhar. Não interessava quem, não me importava se era campeã... Agora só preciso descansar e treinar. Sei que é possível, falta três anos para os próximos Jogos, para representar melhor ainda", concluiu.