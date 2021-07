Telma Monteiro e Rochele Nunes podem encontrar líderes mundiais

As judocas Telma Monteiro e Rochele Nunes podem encontrar no quadro principal dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020 a canadiana Jessica Klimkait e a cubana Idalys Ortiz, líderes mundiais das categorias de -57 kg e +78 kg.

O sorteio desta quinta-feira da competição colocou algumas dificuldades no caminho dos portugueses, a começar por Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio de Janeiro, que poderá, caso vença os primeiros combates, medir forças com a melhor do mundo em -57 kg.

Telma, 10.ª do ranking mundial e oitava cabeça de série, entrará em competição no Nippon Budokan na segunda-feira, começando por defrontar a costa-marfinense Zouleiha Abzetta Dabonne, 38.ª.

Em caso de triunfo, defrontará a vencedora do combate entre 'velhas conhecidas', a polaca Júlia Kowalczyk (14.ª) que defrontou uma vez e venceu, e a húngara Hedvig Karakas (12.ª), com quem tem um saldo de sete vitórias em nove duelos.

Se ultrapassar a fase inicial, Telma Monteiro poderá então encontrar nos quartos de final Klimkait, que está isenta da primeira ronda e precisa, também antes, de derrotar a vencedora do combate entre a tunisina Ghofran Khelifi (27.ª) e a búlgara Ivelina Ilieva (22.ª).

A canadiana Klimkait é a grande 'estrela' da atualidade nos -57 kg, categoria que foi fortemente dominada pelas asiáticas nos últimos anos, como líder da categoria, na qual é seguida pela compatriota Christa Deguchi.

O título mundial em Budapeste fez Klimkait agarrar a liderança no seu peso, por troca com Deguchi, segunda da hierarquia mundial e fora dos Jogos ao 'abrigo' da quota de um judoca por país, e garantir ela a presença em Tóquio.

Se Telma encontrar Klimkait nos quartos de final será a quarta vez que as judocas se defrontam, num registo em que a canadiana venceu sempre, com triunfos no Grande Prémio de Zagreb, em 2018, e nos Grand Slam de Paris e Ecaterimburgo, em 2019.

Em +78 kg, Rochele Nunes tem um cenário parecido ao de Telma, mas a judoca 'peso pesado' poderá encontrar a cubana Idalys Ortiz, isenta da primeira ronda, imediatamente na segunda eliminatória, caso vença o combate de estreia.

Primeiro, Rochele, 11.ª do ranking, entrará na sexta-feira, 30 de julho, no tatami frente à porto-riquenha Melissa Mojica (23.ª), diante de quem já lutou sete vezes, com um saldo de duas vitórias, a última já em 2020, e sete derrotas.

O bicampeão mundial Jorge Fonseca, um dos grandes candidatos a medalha nos -100 kg, sabia à partida que o estatuto de segundo cabeça de série o deixaria no lado oposto ao líder mundial, o georgiano Varlam Liparteliani.

Jorge Fonseca, isento da primeira ronda, entrará em ação na quinta-feira, 29 de julho, frente ao vencedor do combate entre o belga Toma Nikiforov (16.º) e o brasileiro Rafael Buzacarini (17.º).

Para Jorge Fonseca, acaba por não ser um sorteio simpático, por poder desde logo encontrar Nikiforov, um adversário de 1,90 metros, com quem o judoca português não se costuma dar bem, embora tenha vencido os dois últimos combates.

Em outros combates dos oito judocas portugueses que vão competir no Nippon Budokan, destaque ainda para a 'veterana' Joana Ramos (18.ª), que entrará em ação no domingo, frente à norte-americana Angelica Delgado (20.ª).

Caso siga em frente, Joana Ramos encontrará a vencedora do combate entre a campeã olímpica em título, a kosovar Majlinda Kelmendi (4.ª) e a húngara Reca Pupp (19.º).

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 vão ser disputados entre sexta-feira e 8 de agosto, após o adiamento em um ano devido à pandemia de covid-19, estando a competição de judo marcada para decorrer entre sábado e 31 de julho, no Nippon Budokan.

Combates dos judocas portugueses nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020:

Sábado, 24 jul:

-48 kg: Catarina Costa (sétima cabeça de série, 8.ª do 'ranking' mundial) frente à azeri Aisha Gurbanli (34.ª), na primeira ronda.

Domingo, 25 jul:

-52 kg: Joana Ramos (18.ª) frente à norte-americana Angélica Delgado (20.ª), na primeira ronda.

Segunda-feira, 26 jul:

-57 kg: Telma Monteiro (oitava cabeça de série, 10.ª) frente à costa-marfinense Zouleiha Abzetta Dabonne (38.ª), na primeira ronda.

Terça-feira, 27 jul:

-81 kg: Anri Egutidze (19.º) frente ao austríaco Shamil Borchashvili (22.º), na segunda ronda.

Quarta-feira, 28 jul:

-70 kg: Bárbara Timo (15.ª) frente à jamaicana Ebony Drysdale Daley (59.ª), na primeira ronda.

Quinta-feira, 29 jul:

-78 kg: Patrícia Sampaio (18.ª) frente à venezuelana Karen Leon (33.ª), na primeira ronda.

-100 kg: Jorge Fonseca (segundo cabeça de série, 2.º) frente ao vencedor do combate entre o belga Toma Nikiforov (16.º) e o brasileiro Rafael Buzacarini (17.º), na segunda ronda.

Sexta-feira, 30 jul:

+78 kg: Rochele Nunes (11.ª) frente à porto-riquenha Melissa Mojica (23.ª), na primeira ronda.