Angélica André iguala melhor classificação de sempre de Portugal nas águas abertas

A nadadora Angélica André igualou esta terça-feira a melhor classificação de sempre de uma portuguesa na prova de águas abertas dos Jogos Olímpicos, ao finalizar a prova de 10 quilómetros da 17.ª posição, a pouco mais de cinco minutos da vencedora, a brasileira Ana Marcela Cunha. Com este resultado na sua estreia em Jogos, Angélica André repete aquilo que Daniela Inácio conseguiu há 13 anos em Pequim, nos Jogos de 2008.





Quanto à luta pela vitória, a brasileira, cinco vezes campeã mundial, conseguiu um dos poucos títulos que lhe escapava, ao triunfar após uma luta titânica, até aos últimos metros com a holandesa Sharon Van Rouwendaal e a australiana Karenna Lee, que se tiveram de contentar com a prata e o bronze, respetivamente. Marcela fechou a sua prova abaixo das duas horas, concluindo os 10 quilómetros num circuito de sete voltas em 1:59:30.8 horas, apenas 0,9 segundos à frente da segunda colocada. Uma margem incrivelmente curta para uma prova com quase duas horas...Na quinta-feira é a vez de Tiago Campos enfrentar a prova masculina em Odaiba, de novo pelas 6:30 de Tóquio (22:30 do dia anterior em Lisboa).