Campeão da Europa dos 400 estilos testa positivo à Covid antes da viagem para Tóquio

O jovem russo Ilya Borodin, campeão europeu dos 400 metros estilos, testou positivo à Covid-19 a poucos dias de viajar para Tóquio, indo assim desfalcar a natação russa nos Jogos Olímpicos.





O nadador de 18 anos conquistou em maio a medalha de ouro nos Europeus de Budapeste, com o tempo de 4.10,01 minutos, melhor marca mundial júnior."Infelizmente, devido a um teste positivo, Ilya Borodin não participará dos Jogos Olímpicos. O segundo teste antes da partida para Tóquio mostrou a presença de Covid-19. Ele não poderá assim voar com a equipa. Ilya é uma das pessoas mais disciplinadas da equipa, ele seguiu todas as medidas de segurança, mas, infelizmente, aconteceu... Ele está isolado. A doença é assintomática. O resto dos atletas tem tudo em ordem com os testes e a seleção vai voar para Tóquio no dia 22 de julho", referiu Novosti Avdienko, vice-presidente da federação de natação russa.