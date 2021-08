Dressel e Emma McKeon reis na piscina onde Hafnaoui foi o 'outsider'

O norte-americano Caeleb Dressel, com cinco ouros, e a australiana Emma McKeon, com um recorde de sete pódios, foram as principais figuras da natação pura nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, nas quais o tunisino Ahmed Hafnaoui foi o 'outsider'.

Dressel, que fechou a competição com ouro e recorde do mundo na estafeta 4x100 metros estilos, foi a Tóquio arrecadar cinco ouros, em seis possíveis, três dos quais em provas individuais (50 e 100 livres e 100 mariposa), algo que não tinha conseguido nos Jogos Rio'2016.

No centro aquático de Tóquio, o nadador, de 24 anos, nascido em Green Cove Springs, revalidou ainda os dois títulos que tinha conquistado no Brasil, nas estafetas de 4x100 livres e 4x100 estilos.

Dressel só não subiu ao pódio na estafeta mista de 4x100 estilos, prova que se estreou no calendário olímpico, ganha pela Grã-Bretanha e na qual os Estados Unidos não foram além da quinta posição.

Emma Mckeon entrou para a história como a primeira nadadora a conquistar sete medalhas numa edição dos Jogos, ficando a uma do trio masculino formado por Michael Phelps, Mark Spitz e Matt Biondi, que somaram oito subidas ao pódio numa só edição.

A australiana, que superou o recorde feminino de seis pódios numa única edição dos Jogos, que pertencia à norte-americana Katie Ledecky, sai de Tóquio com quatro ouros, dois dos quais em provas individuais (50 e 100 metros livres) e três bronzes.

Aos 24 anos, Ledecky, que aspirava à conquista de cinco títulos olímpicos, somou dois ouros e três pratas, depois de duas derrotas frente a Ariarne Titmus, que venceu os 200 e 400 livres e se tornou a terceira australiana a fazer a 'dobradinha', depois de Shane Gould (1972) e Ian Thorpe (2004).

Titmus, de 20 anos, foi medalha de prata nos 800 metros livres, onde Ledecky fez história ao alcançar um inédito 'tri', revalidando o ouro conseguido em Londres2012 e Rio2016.

A norte-americana voltou a fazer história ao tornar-se a primeira campeã olímpica nos 1.500, prova que se estreou no calendário de competições, e na qual as portuguesas Diana Durães e Tamila Holub falharam presença na final.

Na longa distância, mas no setor masculino, o norte-americano Robert Finke conquistou o ouro nos 800 e nos 1.500 metros livres, distância na qual pôs fim a um 'jejum' dos Estados Unidos que durava desde 1984.

Ryan Murphy sai de Tóquio com poucos motivos para celebrar, depois de ter falhado a revalidação dos títulos olímpicos dos 100 metros costas, onde os Estados Unidos somavam seis ouros consecutivos, e 200 metros costas, ambos alcançados pelo russo Evgeny Rylov, que também conquistou prata nos 4x200 metros livres.

Fora da piscina, Murphy, que foi prata nos 200 metros costas, e bronze nos 100, apressou-se a lançar suspeições de doping sobre Rylov, que compete sob bandeira do seu comité olímpico, precisamente devido a um escândalo sobre o uso de substâncias ilícitas.

Os Estados Unidos, que fecharam a competição na liderança do medalheiro, com 30 medalhas, 10 das quais de ouro, à frente da Austrália, com 20 subidas ao pódio (nove ouros), saem de Tóquio com um 'amargo de boca' na estafeta masculina dos 4x200 livres.

Pela primeira vez na história olímpica, os norte-americanos falham um pódio nas estafetas da natação, entre homens e mulheres, num total de 96 participações, depois de terem sido quartos, atrás da Grã-Bretanha, Comité Olímpico da Rússia e Austrália.

Aos 18 anos, Ahmed Hafnaoui, protagonizou a maior surpresa da natação, ao sagrar-se campeão olímpico dos 400 metros livres, numa final para a qual partiu com o pior tempo da qualificação.

A natação portuguesa, que esteve representada por sete atletas, conseguiu nas piscinas de Tóquio2020 um recorde nacional, de Francisco Santos, nos 100 metros costas, e uma inédita meia-final feminina, por Ana Catarina Monteiro, nos 200 mariposa, mas também com várias marcas aquém do esperado.

Quadro de medalhas de natação:

Masculinos:

- 50 metros livres:

Ouro: Caeleb Dressel, EUA.

Prata: Florent Manaudou, Fra.

Bronze: Bruno Fratus, Bra.

- 100 metros livres:

Ouro: Caeleb Dressel, EUA.

Prata: Kyle Chalmers, Aus.

Bronze: Kliment Kolesnikov, ROC.

- 200 metros livres:

Ouro: Tom Dean, GB.

Prata: Duncan Scott, GB.

Bronze: Fernando Scheffer, Bra.

- 400 metros livres:

Ouro: Ahmed Hafnaoui, Tun.

Prata: Jack Alan Mcloughlin, Aus.

Bronze: Kieran Smith, EUA.

- 800 metros livres:

Ouro: Robert Finke, EUA.

Prata: Gregorio Paltrinieri, Ita.

Bronze: Mykhailo Romanchuk, Ucr.

- 1.500 metros livres:

Ouro: Robert Finke, EUA.

Prata: Mykhailo Romanchuck, Ucr.

Bronze: Florian Wellbrock, Ale.

- Estafeta 4x100 livres:

Ouro: Estados Unidos (Blake Pieroni, Bowen Becker, Zach Apple e Caeleb Dressel).

Prata: Itália (Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo),

Bronze: Austrália (Matthew Temple, Zac Incerti, Alexander Graham e Kyle Chalmers,)

- Estafeta 4x200 livres:

Ouro: Grã-Bretanha (Matthew Richards, James Guy, Calum Jarvis, Tom Dean e Duncan Scott).

Prata: Comité Olímpico da Rússia (Mikhail Dovgalyuk, Aleksandr Krasnykh, Ivan Girev, Mikhail Vekovishchev, Martin Malyutin e Evgeny Rylov).

Bronze: Austrália (Alexander Graham, Mack Horton, Elijah Winnington, Zac Incerti, Kyle Chalmers e Thomas Neill).

- 100 metros costas:

Ouro: Evgeny Rylov, ROC.

Prata: Kliment Kolesnikov, ROC.

Bronze: Ryan Murphy, EUA.

- 200 metros costas:

Ouro: Evgeny Rylov, ROC.

Prata Ryan Murphy, EUA.

Bronze: Luke Greenbank, GB.

- 100 metros bruços:

Ouro: Adam Peaty, GB.

Prata: Arno Kamminga, Hol.

Bronze: Nicolò Martinenghi, Ita.

- 200 metros bruços:

Ouro: Izaac Stubblety-Cook, Aus.

Prata: Arno Kamminga, Hol.

Bronze: Matti Mattsson, Fin.

- 100 metros mariposa:

Ouro: Caeleb Dressel, EUA.

Prata: Kristóf Milák, Hun.

Bronze: Noè Ponti, Sui.

- 200 metros mariposa:

Ouro: Kristóf Milák, Hun.

Prata: Tomoru Honda, Jap.

Bronze: Federico Burdisso, Ita.

- 200 metros estilos:

Ouro: Wang Shun, Chn.

Prata: Duncan Scott, GB.

Bronze: Jeremy Desplanches, Sui.

- 400 metros estilos:

Ouro: Chase Kalisz, EUA.

Prata: Jay Litherland, EUA.

Bronze: Brendon Smith, Aus.

- Estafeta 4x100 metros estilos:

Ouro: Estados Unidos (Ryan Murphy, Andrew Wilson, Caeleb Dressel e Zach Apple).

Prata: Grã-Bretanha (Luke Greenbank, James Guy, Duncan Scott, Adam Peaty).

Bronze: Itália (Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi).

Femininos:

- 50 metros livres:

Ouro: Emma McKeon, Aus.

Prata: Sarah Sjöström, Sue.

Bronze: Pernille Blume, Din.

- 100 metros livres:

Ouro: Emma Mckeon, Aus.

Prata: Siobhan Bernadette Haughey, H-K.

Bronze: Cate Campbell, Aus.

- 200 metros livres:

Ouro: Ariarne Titmus, Aus.

Prata: Siobhan Bernadette Haughey, H-K

Bronze: Penny Oleksiak, Can.

- 400 metros livres:

Ouro: Ariarne Titmus, Aus.

Prata: Katie Ledecky, EUA.

Bronze: Li Bingjie, Chn.

- 800 metros livres:

Ouro: Katie Ledecky, EUA.

Prata: Ariarne Titmus, Aus.

Bronze: Simona Quadarella, Ita.

- 1500 metros livres:

Ouro: Katie Ledecky, EUA.

Prata: Erica Sullivan, EUA.

Bronze: Sarah Kohler, Ale.

- Estafeta 4x100 metros livres:

Ouro: Austrália (Mollie O'callaghan, Meg Harris, Madison Wilson, Bronte Campbell, Emma Mckeon e Cate Campbell)

Prata: Canadá (Kayla Sanchez, Taylor Ruck, Rebecca Smith, Penny Oleksiak e Margaret Macneil)

Bronze: Estados Unidos (Olivia Smoliga, Catie De Loof, Allison Schmitt, Natalie Hinds, Erika Brown, Abbey Weitzeil, Simone Manuel)

- Estafeta 4x200 metros livres:

Ouro: China (Tang Muhan, Zhang Yifan, Dong Jie, Li Bingjie, Yang Junxuan e Zhang Yufei)

Prata: Estados Unidos (Arabella Sims, Paige Madden, Kathryn Mc Laughlin, Brooke Forde, Allison Schmitt e Katie Ledecky)

Bronze: Austrália (Mollie O'callaghan, Meg Harris, Brianna Throssell, Tamsin Cook, Ariarne Titmus, Emma McKeon, Madison Wilson e Leah Neale)

- 100 metros costas:

Ouro: Kaylee McKeown, Aus.

Prata: Kylie Masse, Can.

Bronze: Regan Smith, EUA.

- 200 metros costas:

Ouro: Kaylee McKeown, Aus.

Prata: Kylie Masse, Can.

Bronze: Emily Seebohm, Aus.

- 100 metros bruços:

Ouro: Lydia Jacoby, EUA.

Prata: Tatjana Schoenmaker, AfS.

Bronze: Lilly King, EUA.

- 200 metros bruços:

Ouro: Tatjana Schoenmaker, Afs.

Prata: Lilly King, EUA.

Bronze: Annie Lazor, EUA.

- 100 metros mariposa:

Ouro: Margaret Macneil, Can.

Prata: Zhang Yufei, Chn.

Bronze: Emma Mckeon, Aus.

- 200 metros mariposa:

Ouro: Zhang Yufei, Chn.

Prata: Regan Smith, EUA.

Bronze: Hali Flickinger, EUA.

- 200 metros estilos:

Ouro: Yui Ohashi, Jap.

Prata: Alex Walsh, EUA.

Bronze: Kate Douglass, EUA.

- 400 metros estilos:

Ouro: Yui Ohashi, Jap.

Prata: Emma Weyant, EUA.

Bronze: Hali Flickinger, EUA.

- Estafeta 4x100 metros estilos:

Ouro: Austrália (Emily Seebohm, Chelsea Hodges, Brianna Throssell, Mollie O'callaghan, Kaylee McKeown, Emma McKeon e Cate Campbell).

Prata: Estados Unidos (Rhyan Elizabeth White, Lilly King, Claire Curzan, Erika Brown, Regan Smith, Lydia Jacoby, Torri Huske, Abbey Weitzeil).

Bronze: Canadá (Taylor Ruck, Sydney Pickrem, Maggie MacNeil, Kayla Sanchez, Kylie mace e Penny Oleksiak).

- Estafeta mista 4x100 metros estilos:

Ouro: Grã-Bretanha (Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy e Anna Hopkin)

Prata: China (Xu Jiayu, Yan Zibei, Zhang Yufei e Yang Junxuan).

Bronze: Austrália (Kaylle McKeown, Zac Stubblety-Cook, Mattew Temple e Ema Mckeon).